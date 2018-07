Antonio Maria Rinaldi e la fine della docenza all'università D'Annunzio

Sempre stando al curriculum, il professore dopo la laurea in Economia alla Luiss, alla fine del 1970 ha svolto incarichi operativi in banche italiane, per passare a metà degli Anni 80 dal Servizio Borsa della Consob, sede di Milano alla Sofid, capogruppo finanziaria dell’Eni, fino a ricoprirne la carica di direttore generale. Nel 2011 ha pubblicato il libro Il Fallimento dell’Euro? e nel 2013. Europa Kaputt, (s)venduti all’euro. «Con il suo maestro di politica economica, Paolo Savona e con il professor Michele Fratianni», si legge online, «ha concepito una proposta operativa per il consolidamento del debito pubblico italiano. È anche firmatario del Manifesto di solidarietà europea per il ritorno concordato alle valute nazionali e partecipa a convegni e trasmissioni radio-televisive sul tema dell’unione monetaria europea non mancando mai di esprimere la sua forte criticità. Ed è presidente dell’Associazione Riscossa Italiana».