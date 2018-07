Se la maggior parte lo apprezza per le politiche di tutela e difesa dei prodotti Made in Italy, alcuni lo criticano, in particolar modo per il suo comportamento, definito «arrogante», tenuto durante il confronto televisivo con il fotografo Oliviero Toscani andato in onda su Stasera Italia.

5. LUIGI DI MAIO L'AMICO DI TUTTI

Il leader pentastellato Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, è solo al quinto posto con un punteggio di 26. Anche se la percezione generale è positiva (39%), va evidenziato che la percentuale di commenti negativi, attestandosi al 21,7%, è più alta rispetto a chi lo precede in classifica. Il 39,3% dei commenti è invece neutra. Il vicepremier, soprattutto su Facebook, appare essere richiesto dagli utenti che si rivolgono direttamente a lui come fosse un amico inviandogli richieste di aiuto, consigli lavorativi, augurandogli una buona giornata, suggerendo le prossime mosse o mettendolo in guardia dagli avversari politici.