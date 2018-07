Cosa è la Kiki challenge

PERCHÉ SI CHIAMA KIKI CHALLENGE

Il nome di questo balletto prende spunto dal ritornello di In my feelings che contiene le parole «Kiki, do you love me?». Secondo i fan di Drake il nome Kiki sarebbe quello della modella K'yanna Barber a cui è attribuita una relazione con il rapper canadese. Altri, invece, hanno ipotizzato che la persona a cui si riferiscono le parole della canzone fosse quello di una vecchia fidanzata di Drake quando era adolescente. Solo ipotesi che comunque non hanno intaccato il successo commerciale che il cantante ha ottenenuto con Scorpion, il suo quinto album.

I DIVIETI PER CHI BALLA SULLE NOTE DI IN MY FEELINGS

Ma quello che inizialmente era nato come un passatempo goliardico, ben presto è degenerato in qualcosa di pericoloso. Alla caccia di clic facili sui social network diverse persone hanno alzato sempre più l'asticella portando la competizione a livelli estremi. C'è chi ha ballato uscendo da un'auto in movimento, chi ha bloccato il traffico a un incrocio e chi ha addirittura sfidato le forze dell'ordine con insulse provocazioni. Situazioni al limite, vero, ma che in alcuni Paesi hanno portato a prendere provvedimenti e stabilire i primi divieti. In Egitto, ad esempio, la moda è già stata dichiarata fuori legge, mentre ad Abu Dhabi tre influencer sono stati fermati con l’accusa di aver messo in pericolo la vita degli altri e aver violato i valori della società degli Emirati.