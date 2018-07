Voci e speculazioni sulla salute di Franco Battiato

Da allora nessun concerto, nessuna intervista, nessun impegno pubblico per tutto il 2018. Le voci su gravi problemi di salute sono così cominciate a circolare. Il condizionale è d'obbligo, visto che va ripetuto mancano conferme ufficiali e intorno a Franco Battiato si è crerato comprensibilmente un muro di riservatezza. Mesi fa però, come riporta RagusaNews, il fratello Michele avrebbe lasciato la casa di Milano per stargli accanto, nella villa di Milo.

LA POESIA DELL'EX COLLABORATORE

A dare adito a speculazioni sulla salute dell'artista siciliano il 30 luglio ci ha pensato il cantautore bolognese Roberto Ferri (che con Battiato ha collaborato e dunque lo conosce) che ha dedicato all'«amico che fu» e che «non lo riconosce più» una poesia in cui riprende frammenti delle sue canzoni più note dal titolo: Prigionieri delle nostre solitudini. Il cui testo lascia poco spazio all'immaginazione. «Ti ho visto rincorrere le parole e fuggire stranamente dalle note, tutte volavano insieme ma sole a differenti e specifiche quote», recita l'ode. «Mentre la tua mente non si sa dove fosse, lungo antichi lidi o prati scoscesi e di quando bambino davi qualche colpo di tosse davanti al camino dai ceppi accesi. Ed hai viaggiato tra correnti gravitazionali, rincorrendo il senso dell'essenza, rifiutando la carne degli altri animali perché dicevi che potevi vivere senza. Ci hai fatto ballare e pensare ed anche ridere e giocare condannando i malvagi ed il male e questa Povera Patria che non vuol morire. Ti sei preso Cura di noi e noi te lo dobbiamo. ed è per questo che un messaggio ti mandiamo Ripetendoti la frase che ci insegnasti ahimè ... rimani tranquillo caro che noi avremo Cura di te ...».

IL POST CANCELLATO E LA PRIVACY CALPESTATA

Ferri lascia intendere che Battiato sia affetto da alzheimer. In un commento al post poi ha risposto all'incredulità e alle domande dei fan con un: «Infatti ormai tutti lo sanno ...». Il 31 luglio, dopo che i rumors erano stati ripresi da alcuni siti, ha poi cancellato il tutto. La verità, invece, è che ufficialmente nessuno sapeva nulla. E che mancano tuttora conferme ufficiali.