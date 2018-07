Hotel Transylvania 3 e Flixbus regalano uno sconto mostruoso

Nel terzo capitolo della saga prodotta da da Sony Pictures, Papà Dracula viene sorpreso da Mavis con una vacanza a bordo di una super crociera, dove il vecchio Vampiro non solo si scatenerà con tutto il gruppo di amici, ma si innamorerà dell’affascinante Erika. Tutto sembra andare per il meglio, fin quando la vera identità di Erika viene scoperta: è la nipote del celebre ammazza vampiri Van Helsing. All'apparenza entusiasta, amichevole e affabile, in realtà Erika è un'umana in un mondo di mostri, che non si è mai integrata a loro. Suo nonno, invece, Abraham Van Helsing, è un amico di vecchia data di Dracula: leggendario cacciatore di mostri, è diventato immortale grazie a una dieta a base di cavolo.