Philippe Daverio sullo stop ai musei gratis di Bonisoli

Già dalla stesura del contratto di governo, la cultura non sembrava essere tra le priorità di Lega e Cinque stelle.

Diciamo pure che a questo esecutivo della cultura non frega niente. E l'ultima uscita sui musei non è certo l'esempio più grave. Resto pessimista sul fatto che si possa cambiare rotta.

Quali sono a suo dire i campanelli dall'allarme?

Sono preooccupato dal fatto che, dal giorno del suo insediamento, questo governo non abbia speso una sola parola sull'università e sul sistema scolastico. Capisco le priorità dell'elettorato gialloverde, ma la totale assenza di riferimenti a scuola e cultura non può non destare inquietudine. Assieme alla sanità, sono i tre pilasti di una società evoluta. Pilastri per i quali non dovrebbe essere necessario pagare.

E qui si torna ai musei aperti la domenica.

Le faccio un esempio. Negli Stati Uniti si paga mediamente il 32% di tasse. Io ne pago il 70%, avrò ben diritto di ottenere qualcosa in cambio. Di godermi un'opera d'arte e non solo un anonimo Consiglio regionale?

Tra le fila della nuova compagine di governo non vede davvero nessuno sensibile a questi temi e possibile ambasciatore di queste istanze?

Non di certo i Cinque stelle, sarà che li conosco poco. La Lega, almeno, ha dimostrato più attenzione a livello regionale. Io stesso lo posso certificare avendo avuto a che fare personalmente con Luca Zaia e Attilio Fontana.

Qual è la sua ricetta per uscire dall'impasse?

Si dovrebbe cominciare a prendere in seria considerazione l'ipotesi di regionalizzare le competenze culturali. I modelli Veneto e Lombardia, tutto sommato, dimostrano se non altro che la cultura potrebbe tornare al centro del tavolo.