La scuola italiana sui disabili? Bocciata su tutta la linea

I docenti che ricoprono questo ruolo, seppur in aumento, non riescono a soddisfare l’esigenza: a fronte di 254 mila studenti con disabilità, ci sono solo 139 mila professori di sostegno, la cui continuità educativa non riesce per altro ad essere garantita. Secondo la Fish circa l’80% di studenti cambia due insegnanti di sostegno l’anno. Eppure molti soono specializzati e da anni aspettano invano di poter essere ammessi ai concorsi per l’immissione in ruolo (la situazione in Veneto è in questo senso paradossale). D’altro canto negli ultimi anni stiamo assistendo al boom delle certificazioni di invalidità: i bambini e ragazzini con deficit diagnosticato sono in continuo aumento. Ma chi viene certificato oggi? Come mai sono aumentate così tanto le diagnosi? La Corte dei Conti si è espressa su questo nodo critico dichiarando che attualmente il legame che sussiste tra disabilità e accertamento medico-legale non è in linea con quanto espresso dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità.