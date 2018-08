I serial tv da recuperare questa estate

GODLESS

Più che serie, film di sette ore abbondanti spezzato in capitoli (formato sempre più in voga): un abito cucito su misura per reinventare l'epica western ai tempi di Netflix. Godless è la storia di una cittadina di donne, di un bandito in fuga e di un gruppo di fuorilegge. E nelle donne di La Belle c’è un femminismo vero. Non solo nei loro amori lesbici, ma nell’orgoglio di alcuni personaggi nel difendere la propria identità, sessuale e non.

Il villain, Frank Griffin, è Jeff Daniel e già basterebbe così per fare il tifo per lui. Cresciuto da una compagnia di episcopali, il reverendo Griffin sembra dirci che i cattivi ora, nel Far West, non sono più gli indiani, ma i bianchi che più bianchi non si può.