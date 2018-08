Dieci consigli sui film da vedere in estate

INDEPENDENCE DAY

I mesi estivi sono da anni sinonimo anche di spettacolari blockbuster in grado di stupire, intrattenere e divertire. La storia di Independence Day si inserisce, anche a livello temporale, alla perfezione in questo filone contraddistinto da rischi potenzialmente mortali per l'umanità e metafore socio-politiche legate alla cultura americana. Il sequel non si è dimostrato all'altezza del primo capitolo, ma l'immagine dell'attacco alieno che distrugge monumenti storici come la Casa Bianca rimane una tra le più iconiche e ricordate della storia del cinema mondiale; non certo la vacanza che tutti sognano, ma comunque un'esperienza estiva che lascia il segno.