Io «cara», lui «dottore»: dolce vendetta contro il metoo quotidiano

IL METOO QUOTIDIANO CHE DOBBIAMO AFFRONTARE

Dunque, io mai vista prima sarei «cara» e mio marito, ugualmente sconosciuto, «dottore». Il #metoo quotidiano, servito anzi anticipato, postulato nei comportamenti. Superata la stizza per la fame, ordino secca e poi mi rivolgo a mio marito che, da uomo sensibile quale ho sempre creduto fosse, dovrebbe essersi accorto di quest’espressione che equivale, anzi è peggiore, di una pacca sul sedere. L'uomo sensibile si è accorto di nulla. «Non ho notato». Gli ripeto il «cara» e il «dottore». Non è convinto che si tratti di un'offesa. Gli spiego meglio quale ordine di pensiero, quali automatismi siano nascosti dietro due appellativi che valorizzano, pur cafonescamente, l’esponente di sesso maschile (neanche i parcheggiatori chiamano più «dottore» l’automobilista che sta cercando posto, fa perfino ridere, oggi una laurea triennale si nega a nessuno) e deprezzano con condiscendenza la donna a prescindere; accenno alle differenze salariali di cui questi atteggiamenti sono parenti stretti, alla noia di dover sempre giustificare il nostro valore, al diritto di non sentirci interpellate come cretine. Rispondendo anche io a certi vecchi automatismi, un po' stizzita anche da questo mio segno di debolezza, osservo i bermuda al ginocchio che indosso e che peraltro indossa anche mio marito; sono in lino, pressoché identici. Non è dunque l’abbigliamento, comunque castigato, ad aver suscitato la confidenza. È proprio il mio essere donna. Dunque e comunque, «cara».

LA «CARA» VI SCONSIGLIA IL RISTORANTE

Forse dovrei perfino ringraziare che un uomo qualunque si chini sulla mia inferiorità e la ammanti della sua potenza. Mentre rimugino, irritatissima, il cameriere torna con i piatti. Abbiamo ordinato lo stesso piatto di trenette ai frutti di mare, ma mio marito continua ad essere il dottore, e io la cara. Per un istante sono tentata di spiegargli come si stia al mondo, perfino di squadernare titoli e competenze. Poi decido che non ne valga la pena. Non otterrei maggiore rispetto per me e per le future clienti e mi abbasserei a discutere con un omuncolo in un luogo pubblico. Faccio di peggio. Come vi ho consigliato il pastificio, vi sconsiglio il ristorante. Si chiama Rapalà. E le trenette erano mediocri.