Borsa e spread di lunedì 6 agosto

Seduta difficile per Banco Bpm a Piazza Affari, dopo la relazione finanziaria semestrale diffusa venerdì 3 agosto a mercati chiusi. Mentre è stabile lo spread Btp-Bund. Il differenziale segna nei primi scambi 251 punti base, lo stesso livello della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,92%.

LIVEBLOGGING

11.00 - MILANO GIRA IN NEGATIVO. Girano in negativo le borse europee. A parte Madrid (+0,05%) gli altri listini sono tutti in perdita, da Milano (-0,31%) a Francoforte (-0,28%) passando per Londra (-0,04%) e Parigi (-0,08%). Le vendite colpiscono il settore siderurgico e minerario per effetto dei dazi, a partire da Linde (-9,3%), che sconta anche una raccomandazione negativa degli analisti di Kepler Chevreux. Segno meno anche per Rio Tinto (-1,28%), Glencore (-1,15%) e ArcelorMittal (-1,33%). In controtendenza Unicredit (+0,51%) alla vigilia dei conti semestrali. Sotto pressione Iwg (-21,97%), con il tramonto della cessione a fondi di private equity.

10.23 - BANCO BPM CEDE IL 9%. Sale la pressione su Banco Bpm. Il titolo cede il 9,15% a 2,27 euro dopo un lungo congelamento al ribasso subito dopo l'apertura.

9.30 - AVVIO IN ROSSO PER BANCO BPM. Banco Bpm scivola in apertura a Piazza Affari, dopo il taglio delle raccomandazioni e del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Credit Suisse e Kepler Chevreux. Le azioni segnano un -5,61%. La banca ha chiuso i primi sei mesi del 2018 con un utile netto di 353 milioni di euro rispetto ai 3,17 miliardi dei primi sei mesi del 2017. Il dato dello scorso anno comprendeva, tuttavia, una voce straordinaria di 3,08 miliardi di euro relativa alla fusione tra i due istituti (Banco Popolare e Banca Popolare di Milano). Al netto di questa voce, il risultato finale sarebbe cresciuto del 274%.