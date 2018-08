Robert Redford dice addio alle scene

Robert Redford esce di scena. In una intervista a Entertainment Weekly l'attore, 81 anni, ha annunciato la sua intenzione di andare in pensione dopo il suo ultimo film The Old Man and The Gun, con la regia di David Lowery e con Casey Affleck.

«Mai dire mai», ha spiegato, «ma sono giunto alla conclusione che questo sarebbe stato per me il modo migliore per terminare la carriera di attore. Mi sono detto perché non uscire con qualcosa che è molto ottimista e positivo?».

Non è ancora chiaro, invece, se abbia« deciso di smettere anche con la regia. «Vedremo a questo proposito», ha precisato.

In carriera oltre 40 film

Nella sua carriera Redford ha partecipato ad oltre 40 film. Dal divertentissimo A piedi nudi nel parco, al celebre Butch Cassidy. Da Il Candidato a Come eravamo, E ancora Il grande Gatsby, Tutti gli uomini del presidente, La mia Africa e tanti, tantissimi altri. Ha inoltre lavorato in tv partecipando ad alcune serie negli anni Sessanta come comparsa: da Alfred Hitchcock Presenta, Confini on la Realtà, da Il virginiano a La parola alla difesa.

Come regista invece ha realizzato nove film tra cui il fortunatissimo Gente Comune, che gli valse l’Oscar. Nel 2002 ha ottenuto anche il premio alla carriera dell'Academy. Mentre è stato candidato alla statuetta come miglior attore per La stangata.

Le scene cult