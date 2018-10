Breve dizionario lumbard per spadroneggiare nell'era di Salvini

A MOSCOVICI SI PUÒ SEMPRE DIRE 'GIO I MAN DA LA GAETANA'

Con il romanesco in calo perfino in televisione e l'avellinese non ancora ufficializzato come lingua di corte, anche per via di una certa ostichezza di pronuncia (sibilare fra i denti e nel contempo masticare le parole è difficile senza iniziare l'allenamento nella prima infanzia), suggeriamo dunque il recupero del nostro lumbard, greve e sapido dialetto dimenticato (per colpa di negher, si intende), dove i più raffinati potranno cogliere tracce di francese, e i più acuti di tedesco, anzi di tudesch o tognin. Una nuova lingua per gli iniziati al risotto magico. Qualche esempio. Prepararsi alla battaglia, anche fisica, contro i burocrati di Bruxelles sordi alla nostra volontà di dichiarare fallimento a suon di assistenzialismo improduttivo, prevede l'uso dell’espressione dagh adree e su de doss, cioè inseguilo e bastonalo, o anche «dagli dietro e vagli sulla schiena», il doss, si intende con armi contundenti. Il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici chiede allarmatissimo al governo di assicurare che il progetto di legge di bilancio, che dovrà essere presentato entro il 15 ottobre, sia «in conformità con le regole fiscali comuni»? Il ministro Tria potrà adottare la semplice e rassicurante formula in uso fra gli emuli del Cerutti Gino che «lo chiamavan drago» nelle periferie milanesi cantate da Giorgio Gaber: damm a trà, cioè dammi un tratto di corda, fidati di me, dammi retta. Alle brutte, si possono esplorare i confini, sempre labili, fra sesso e denaro: gio i man del nichel (giù le mani dal nichel, una bella sineddoche che prende spunto dal nichel, un tempo alla base della lega delle monete spicce) o anche gio i man da la gaetana, essendo quest'ultima sinonimo e simbolo di "borsetta" ma anche di sesso femminile. Ai milanesi dà molto fastidio che si allunghino le mani sulle loro proprietà o quelle che loro considerano tali: per esempio la miee (la moglie, in declassamento dal francese ma mie).