Il ritorno di Murphy Brown e il conforto del revival

Che non si butta via niente dall’armadio ché prima o poi tutto torna di moda dovremmo averlo interiorizzato tutti da un pezzo. Lo stesso vale per il catalogo di una emittente televisiva. E proprio come nella moda, anche in tivù la scelta del timing è cruciale. Il ritorno di Pappa e ciccia, ancora inedito in Italia, per esempio, tralasciando le sparate della protagonista Roseanne Barr su Twitter che hanno portato alla cancellazione della serie (ma si lavora allo spin-off: The Connors, senza Barr), è stato anche possibile grazie alla vittoria alle elezioni di Donald Trump, il fondale perfetto per riprendere le vicende di una tipica famiglia americana che, con basso livello d’istruzione e difficoltà economiche e lavorative, guarda al repubblicano col cappellino seduto nello Studio Ovale per tornare grande.

IL CAMEO DI HILLARY CLINTON

​Anche la ricomparsa di Murphy Brown è un parto indotto dall’elezione del miliardario alla Casa Bianca. Era facile prevederlo sin dall’annuncio dello scorso gennaio. La conferma arriva dal minuto uno della prima puntata di questa 11esima stagione: è la notte dell’8 novembre 2016, e Murphy si sveglia di soprassalto sul divano davanti all’incredibile: Donald Trump ha sconfitto Hillary Clinton (che fa un’apparizione, ma non posso raccontarvi tutto!). Da lì, la decisione su cosa fare è scontata: tornare in onda dopo aver creato un account Twitter (nel primo tweet racconta di essere uscita una volta con Trump e che lui ha voluto fare alla romana, ma non posso raccontarvi tutto!) e litigare in diretta tivù col presidente (che risponde via tweet, ma non posso raccontarvi tutto!).

LA NOSTALGIA COME GENERE DI CONFORTO

C’hanno insegnato che il passato è un ragazzo che diventa uomo. Lo si capisce al meglio nel rivedere alcune cose, proposte spesso anche a tradimento (come in certe puntate di Techetechetè). La nostalgia, elemento essenziale della tivù fatta di «reboots and revivals» che diventa genere di conforto (di vero e proprio «comfort food» ha scritto James Poniewozik sul New York Times), ci fa percepire la vicinanza di qualcosa di familiare in un momento in cui il logorio della vita moderna ci induce quasi all’isolamento. Obiettivamente, come non possiamo sentirci sollevati all’idea di avere accanto Murphy Brown che ci indica quali siano le fake news? (Per non parlare del fatto che almeno smettiamo di suonare ridondanti a ogni «Ai miei tempi!» esclamato con piglio da Violet Crawley).