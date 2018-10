Trailer e recensione del film "Venom"

1. LE SCENE TAGLIATE DI HARDY

Tom Hardy, durante una recente intervista, ha rivelato che molte scene girate non sono state inserite nel montaggio finale. Il materiale non utilizzato avrebbe una durata totale di 30-40 minuti e l'attore ha dichiarato in modo ironico che è composto da tutte le sue sequenze preferite perché contengono momenti divertenti, folli e un po' dark. Nonostante le ipotesi che si sono diffuse online, non esiste tuttavia una versione alternativa del lungometraggio vietata ai minori.

2. IL SABOTAGGIO 2.0 DEI FAN DI LADY GAGA

L'arrivo nelle sale americane di Venom e di A Star is born nella stessa settimana sembra abbia scatenato i fan di Lady Gaga, protagonista del film diretto e interpretato da Bradley Cooper, pronti ad affossare online il "rivale". Come hanno notato alcuni utenti di Twitter, tuttavia, molti messaggi sembrano essere generati in modo automatico, rendendo la situazione ancora più surreale.

3. L'INCURSIONE DEL MOVIMENTO #METOO

Michelle Williams ha svelato di aver accettato di recitare in un cinecomic perché il ruolo del protagonista era stato affidato a Tom Hardy, un attore di cui ammira il talento, l'impegno e l'istinto sul set. L'attrice ha raccontato che recitare accanto a lui è stato davvero divertente e di aver inoltre convinto il regista Ruben Fleischer a inserire una battuta che rispecchiasse l'importanza del movimento #MeToo. Anne, a un certo punto, dichiara infatti al protagonista: «Ti amo, ma amo di più me stessa».