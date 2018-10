La polemica sull'acqua Evian da 8 euro di Chiara Ferragni

«Un’icona della moda del 21esimo secolo disegna la nuova edizione limitata Evian per Chiara Ferragni», si legge sul sito acquedilusso.it, «Evian e Ferragni uniscono le forze per creare la nuova collezione dell’iconica edizione limitata Evian.

Dieci anni dopo la sua collaborazione con Christian Lacroix, la prima di una serie che vede il nome Evian associato ai designer più illustri ogni anno, l’annata del 2017 segna l’inizio di una nuova era per la famosa edizione limitata». Sui social è quindi scoppiata l’ironia, ma c’è qualcuno che ha duramente contestato l’azienda e la Ferragni.