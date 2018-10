Chi è Nicolò Mirra, il gamer ospite di 'E poi c'è Cattelan'

Dimenticate i giocatori di FIFA tutti divano, patatine e coca cola perché Nicolò Mirra non risponde affatto a questo stereotipo. Innamorato del calcio fin da bambino e costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per una serie di infortuni al crociato, il giovane milanese è riuscito a far combaciare la passione per il goal con quella per i videogiochi e a trasformare quest’insolita combinazione in un lavoro. Dalle piccole partite tra amici ai primi tornei da professionista, il suo talento lo ha portato lontano, fino a Trigoria, dove l’AS Roma lo ha ingaggiato come uno dei tre rappresentanti della squadra giallorossa in tutti i match e gli eventi ufficiali del circuito eSports (sport elettronici) della FIFA. Conosciamo meglio il pro player 24enne, ospite di E poi c’è Cattelan.