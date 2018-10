Nuova polemica social tra Fedez e Daniela Martani

I Ferragnez hanno fatto discutere, ancora una volta. Dopo il polverone sollevato contro Chiara Ferragni e il lancio sul mercato di una bottiglia d’acqua personalizzata in collaborazione con Evian al prezzo di 8 euro, molti personaggi del web e dello spettacolo non hanno lesinato critiche sulla questione. Tra tutte, la più agguerrita è stata Daniela Martani, ex hostess Alitalia, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista di Pomeriggio 5. Che non si è limitata ad attaccare sui social solo l’imprenditrice digitale, ma ha ingaggiato un’accesa bagarre anche con Fedez, rispondendo a un tweet nel quale il compagno dell’influencer cercava di smorzare con ironia i toni della polemica.

DALLA POLEMICA SULL'ACQUA A QUELLA SULLE PELLICCE

Dopo la reprimenda via tweet che l’attivista vegana aveva rivolto alla Ferragni, nella quale aveva etichettato l’influencer come «un mostro» e aveva definito la sua ultima mossa di marketing come «un insulto a tutte le persone che muoiono di sete e non hanno accesso al bene primario assoluto, l’acqua», la Martani ha continuato a cavalcare l’onda della polemica, provocando anche Fedez. Che era sceso in campo per mettere un punto alla controversia con ironia. Al tweet in cui il rapper parlava scherzosamente di una nuova partnership tra la moglie e un noto marchio di banane, è seguito un botta e risposta in cui l’ex hostess ha iniziato ad attaccare pesantemente la coppia, la loro esposizione mediatica e le loro scelte. Davanti alla risposta del "signor Ferragni", che ha sminuito l’opinione dell’interlocutrice e il suo piglio da rivoluzionaria ribadendole la partecipazione al Grande Fratello, l’ex gieffina non ha deposto le armi. E ha aggiunto alla polemica sull’acqua di lusso anche una protesta contro l’abuso di pellicce, postando sul suo profilo Instagram una foto di Chiara Ferragni impellicciata con la scritta “Crudelia Demon”.