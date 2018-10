X Factor 2018, Bootcamp: le pagelle della seconda puntata

X Factor si sta sanremizzando? Sta, in altre parole, attingendo al serbatoio del clamore, degli scandali, delle baruffe da ballatoio, delle faccende di contorno più o meno fondate, più o meno reali per tener viva l'attenzione su un format che, per quanto rutilante, comincia a mostrare un po' di corda? Succede che mai come in questa 12esima edizione il talent di Fremantle viene lambito da situazioni esogene, ma che fatalmente rifluiscono nel programma. La prima è reale, diretta, invasiva, per quanto paradossale: chi segue, vede un giudice, Asia Argento, che non c'è più ma prepara i candidati della sua squadra per uno che non c'è ancora ma si sa che arriva, il Lodo Guenzi che cantava peste e corna dei talent, ma solo perché voleva entrarci. Un gioco di fantasmi che lascia interdetti e non poteva mancare di accendere insofferenza e delusione nel pubblico, perché Argento aveva saputo trovare un suo spazio, omogeneo, organico nell'economia dello spettacolo.