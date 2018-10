Trailer e recensione del film "Predator"

Il temibile Predator ritorna sul grande schermo con un film diretto da Shane Black, di nuovo dietro la macchina da presa dopo il divertente, e forse sottovalutato, The Nice Guys. L'umorismo dark che ha contraddistinto le sue opere precedenti si adatta piuttosto bene al tentativo di mantenere un legame con i capitoli originali della saga e al tempo stesso di proporre qualcosa di nuovo.

COLPI DI SCENA E AZIONE IN ABBONDANZA

Tutto comincia quando Quinn McKenna, interpretato da Boyd Holbrook, si trova di fronte a una terrificante creatura aliena in Messico, si impossessa di parte del suo equipaggiamento e invia gli oggetti recuperati a casa. Non immagina però che finiranno nelle mani del figlio Rory (Jacob Tremblay). Il quale, autistico e bullizzato a scuola, li userà per realizzare un costume per Halloween. Innescando, come prevedibile, eventi a catena. La sceneggiatura firmata da Black insieme a Fredd Dekker cerca di soddisfare i fan della saga cominciata alla fine degli Anni 80 e propone un mix di battute e lunghe sequenze di azione, sacrificando però il plot. Va detto che The Predator non regala colpi di scena, tuttavia mette a frutto schemi già collaudati per intrattenere il pubblico.