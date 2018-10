La recensione di 8, il nuovo disco dei Subsonica

La strategia mediatica che ha accompagnato il nuovo album, il che è indicativo, è stata studiata in ogni particolare con l'approccio tipico dei grandi numeri, delle grandi aspettative: lo stillicidio di notizie, di anteprime, di piccole rivelazioni, l'ascolto “al buio”, in anteprima per una cerchia di selezionati ammessi in una stanza oscura previa consegna dei dispositivi elettronici. Trovata non inedita, ricalcata per esempio sui Radiohead, ma che serviva a marcare il confine di un ruolo, come a volersi riproporre in una dimensione a metà tra lo snobistico e il rapporto senza filtri; che poi è la cifra, da sempre, di un gruppo come questo.

UN ALBUM AMBIZIOSO CHE È NECESSITÀ DI RIASSUMERSI

Di sicuro è un album ambizioso. Dove il numero assurge a simbologia plurima: computo dello stato dell'arte fino a oggi e insieme circolarità dell'infinito e punto e a capo; una necessità di riassumersi, di tirare le somme che è costante nelle uscite discografiche di questo periodo (un'altra è la Alessandra Amoroso). Contiene un ventaglio, e un ventennio, concettuale caro alla band, di analisi necessariamente più sfumata ma che non rinuncia all'approccio sociopolitico, anche se certe intuizioni circa l'individualismo, il nazionalismo, a fronte della «ineludibilità di scelte epocali» sanno un po' di acqua calda, di discorsi triti e ritriti che ormai si sentono fare al bar dello sport. Molta, anche troppa carne al fuoco tra nuove tecnologie, automazione, emergenze di vario tipo. Più in definitiva, il disco pare marcare una tensione un po' schizofrenica, tipica dell'età di mezzo, che ormai cade intorno ai 50, fra constatazione della strada percorsa e percezione, vaga, ma curiosa, di quella che resta: e questo lo rende interessante a prescindere, gli dà un filo conduttore, un significato ultimo, una omogeneità. Da cui l'inevitabile oscillazione fra sbigottimento, sgomento, voglia di presenza, una paura attiva per un futuro sempre meno netto, sempre più difficile da precisare.

IL DICHIARATO RECUPERO DEGLI ANNI 90

E di oscillazioni si nutre, naturalmente, la parte sonora in un dichiarato recupero degli Anni 90 degli esordi. L'8, il tempo circolare riletti con le nuove possibilità e con la maturità di un tempo acquisito. Fin dall'apertura big beat di Jolly Roger, tra adolescenza sonica e constatazione attuale; Ma adesso siamo qui, con un gioco scoperto di tastiere che ormai sembrano anzi sono vintage. La successiva L'incubo protende il concetto con la complicità del conterrnneo Willie Peyote, che è un rapper pedagogico dietro l'impostazione nichilista, assai stimato dai Subsonica: raffinata ma forse non così incisiva come l'intento suggerirebbe. Punto critico punta a rievocare Microchip emozionale alla luce di una nuova acidità elettronica; palpita, ma graffia solo nei piacevoli inserti chitarristici. La fenice, allegoria del potere autoritario, ha vibrazioni new wave mentre strizza l'occhio a certo giovanilismo formale. Lo fa con classe, ma lo fa. Respirare ha una concezione sfacciatamente radiofonica, e dunque da prossimo singolo: strofetta di preparazione e ritornello aperto, melodico, a tratteggiare una via di scampo nella dissoluzione naturale, una scomposizione dentro la natura.