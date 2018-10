Un'iscrizione a Pompei dà una nuova data all'eruzione del Vesuvio

Uno dei sostenitori della prima della tesi che indicava come un errore la data dell'agosto del 79 dC è stato il divulgatore Algerto Angela, nominato l'8 ottobre scorso cittadino onorario di Pompei. Il Consiglio Comunale della città degli Scavi e del Santuario, ha approvato all'unanimità la proposta di conferimento presentata dal sindaco Pietro Amitrano per la sua «attività di giornalista e scrittore, nonché scienziato di chiara fama, ha portato il dottor Alberto Angela a sviluppare una conoscenza e una competenza verso il monumento archeologico di Pompei che ne hanno fatto uno dei divulgatori scientifici del sito più apprezzati a livello nazionale ed internazionale». La cerimonia del conferimento è prevista per mercoledì 17 ottobre alle ore 11, in piazza Bartolo Longo, proprio vicino al monumento che ricorda la fondazione del Comune vesuviano. Alberto Angela, infatti, diventerà cittadino onorario di Pompei proprio nell'anno in cui Pompei festeggia i suoi primi novant'anni.