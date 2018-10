Le cose da sapere sulla Festa del cinema di Roma 2018

I FILM DELLA FESTA DEL CINEMA: DA PAOLO VIRZÌ A PETER JACKSON

La Festa del cinema di Roma, quest'anno, prevede una grande rassegna di film, tutti inediti in Italia. Il festival comincia il 18 con la proiezione di 7 sconosciuti a El Royale di Drew Goddard con Chris Hemsworth, Dakota Johnson e Jeff Bridges e si chiude il 28 all' insegna dell'italianità con Notti magiche, firmato Paolo Virzì. Nel mezzo, spiccano il remake del cult Halloween, con il ritorno di Jamie Lee Curtis, il biopic Stanlio e Ollio interpretato da John C. Reilly e Steve Coogan, l'opera del premio Oscar 2016 Barry Jenkins (Moonlight) Se la strada potesse parlare e Green Book con Viggo Mortensen, vincitore del premio del pubblico al Toronto Film Festival. In rassegna anche l'ultimo film di Robert Redford, The Old Man & The Gun e il documentario sulla Prima guerra mondialeThey Shall Not Grow Old del geniale regista de Il Signore dell'Anelli Peter Jackson. Importante ricordare Il vizio della speranza del regista Edoardo De Angelis (autore di Indivisibili) e il ritorno sulle scene dell'attore Timothée Chalamet - fresco di successo con Chiamami col tuo nome - a fianco di Steve Carell in Beautiful Boy.