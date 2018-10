Tutto esaurito per il concerto degli Smashing Pumpkins a Bologna

BAND FONDATA NEGLI ANNI 90 DA BILLY CORGAN

Gli Smashing Punpkins o, fenomeno cult dell'alternative rock e del grunge degli Anni 90, è nato trent'anni fa dall'idea del frontman Billy Corgan e di James Iha (chitarra), poi si sono aggiunti la bassista D'Arcy Wretzky - che non fa più parte della band - e il batterista Jimmy Chamberlin. Nove album in studio, due Grammy Awards e 30 milioni di dischi venduti, tra battibecchi e scioglimenti, gli Smashing Pumpkins usciranno tra un mese con il loro nuovo lavoro, Shiny and oh so bright. Vol.1/Lp. No past. No future. No sun, già preceduto dai singoli Solara e Silvery sometimes (Ghosts), che rivede assieme dopo diciotto anni Corgan, Iha e Chamberlin, con il chitarrista Jeff Schroeder.