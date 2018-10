Perché l'idea Baudo-Rovazzi per Sanremo Giovani è vincente

L'IDEA DI SANREMO GIOVANI ANCORA DA AFFINARE

Baudo è un accentratore ma anche uno che sa come valorizzare il talento, sa come mettere a proprio agio uno che sale alla ribalta televisiva per la prima volta. La trafila per arrivare all'Artiston così come l'ha pensata il direttore artistico Baglioni è in verità piuttosto astrusa: Sanremo Giovani, trasmessa via RaiUno, dal 17 al 21 dicembre, prevede la sfida tra 24 nuove proposte (singole o gruppi) che si disputeranno due posti tra i Big della kermesse di febbraio. Smaltite le selezioni nei mesi scorsi, mesi i partecipanti confluiscono in Area Sanremo dove cominciano a confrontarsi in questi giorni in vista della sfida di dicembre, nella quale i sei vincitori si giocheranno il palco principale in tre appuntamenti preserali e nelle due prime serate di Sanremo Giovani: 12 cantanti per ogni sera con un vincitore per ognuna, destinazione Festival. E si vedrà se, per l'ennesima, forse ultima volta, Pippo potrà intercettare un nuovo campione di domani, così da potersi vantare secondo il suo leit motiv più inconfondibile, praticamente un grido di battaglia: «Quello l'ho scoperto io, io l'ho scoperto, io!».