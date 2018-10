Le pagelle delle home visit di X Factor 2018

No, non c'è un altro talent dove la tensione tra partecipazione ed esito, tra divertimento e “dramma” della scelta è così pronunciata e questa corrente, questa scarica adrenalinica è ciò che differenzia X Factor dai concorrenti diretti ma anche dalle analogie remote, le Canzonissime, le Corride. In più c'è la cifra esotica, i superstiti alle prime selezioni salgono su un aereo e li portano in un fiordo, un'oasi naturalistica o un castello in Provenza: qui nel giro di poche ore il bruco dovrebbe uscire in farfalla, come non si capisce, forse per magia o per illuminazione del giudice-guru.

LA FEROCIA DEGLI HOME VISIT

È precisamente la fase che si apre e si chiude in una sera, quella degli Home Visit con relative scremature; tanto più difficili in un panorama di sostanziale equivalenza, tanto più feroci quanto più prossime alla coagulazione del sogno: se per qualcuno l'incanto continua, per altri si frantuma in schegge di realtà, amara, deludente. Vuota. Sul più bello, quando mancava un passo ai live. Certo, resta un'esperienza interessante, fatata, perfino lussuosa, ma si sa che è facile per l'uomo abituarsi al meglio quanto poi è difficile rinunciarvi.