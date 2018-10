Recensione di Giovani, il nuovo disco di Irama

​Nel frattempo Filippo Maria Fanti da Monza - in arte Irama – ricominciava da se stesso, lungo una strada tortuosa ma che aveva il percorso della convinzione. Accasatosi con la Warner, la lasciava per la scarsa promozione dell'album di debutto a suo nome. Quasi bruciato a 22 anni, con un solo disco alle spalle, si buttava sui social e la azzeccava: Youtube ha funzionato egregiamente come moltiplicatore di ascolti.

LA RIVINCITA GRAZIE A MARIA

A quel punto il tempo era maturo per l'idea risolutiva: Maria, sempre lei, la Madonna dei rappettari mediatici, dei fringuelli in fregola di successo. E Maria faceva il miracolo, Amici liberava il personaggio, lo calibrava, lo dilatava e per farla breve Irama arriva quest'anno a vendere oltre 100 mila pezzi dell'ep Plume; Ermal Meta con la sua vittoria a Sanremo, all'incirca 10 volte di meno. Irama ringrazia Maria (e Radio 105, che lo premia in connessione al programma tivù), grazie alla quale è riuscito a rinegoziare con la Warner, che ovviamente se lo riprende fornendo tutt'altre garanzie di penetrazione del mercato, di copertura mediatica: così anche noi, come tutti, siamo qui a parlare del nuovo disco, che esce in queste ore sull'onda del triplo platino per Nera, singolo estivo apripista, rimasto fuori dall'album.

L'UNICA PRETESA DI GIOVANI È VENDERE

Analizzare, spiegare una cosa come Giovani non è facile e forse è anche inutile farlo seguendo il flusso delle tracce, inquadrandole una per una; non è un disco così, siamo di fronte a un progetto spregiudicatamente mirato, il bersaglio è la fase puberale-adolescenziale fra i 12 e i 15, 16. Non c'è altro, non può esserci altro, non vuole esserci altro. Non deve. L'operazione, classica, palese, del “finché dura, dura”, musica consumabile senza nessunissima altra implicazione, senz'altra pretesa che ritoccare il record, vendere di più e possibilmente molto più della precedenti 100 mila copie.