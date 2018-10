Trailer e recensione del film "Soldado"

Dopo una prima parte ricca di azione, tra l'angosciante attacco terroristico e le prime fasi del rapimento, Soldado si concentra sul rapporto che si stabilisce tra Isabela e Alejandro e sui tradimenti che potrebbero modificare la vita di entrambi, conducendo a una sezione finale ricca di svolte. La scelta di Sheridan di porre al centro della trama due teenager di estrazione sociale così diversa, dalla tenace Isabela al giovane Miguel, permette di mantenere la narrazione su un territorio emotivamente imprevedibile, nonostante gli eventi non brillino per originalità.

MANCA UNA FIGURA FEMMINILE FORTE

L'esperienza di Stefano Sollima nel rappresentare la criminalità, elemento centrale in progetti come Gomorra o Romanzo Criminale, è essenziale per non far perdere la tensione al film e per sfruttare nel migliore dei modi le interpretazioni dei sempre convincenti Brolin e Del Toro e degli emergenti Moner, attenta a dare la giusta forza a Isabela pur facendone emergere la vulnerabilità, e Rodriguez che spinge forse un po' troppo sul disagio del suo personaggio, pur apparendo piuttosto naturale nella sua performance. L'assenza di Emily Blunt (protagonista di Sicario) non viene purtroppo colmata in nessun modo da altre figure femminili tra chi ha in mano le redini della "missione", relegando Catherine Keener a una parte marginale che non ne valorizza in nessun modo il talento. A limitare la buona riuscita del progetto è però uno script che sembra maggiormente attento a gettare le basi per un potenziale franchise che a compiere realmente una riflessione sulla società e sui confini tra bene e male, rendendo Soldado un buon film, ma dal potenziale in parte inespresso.