Perché Wanda Ferragamo a 96 anni era ancora una donna modernissima

Una mattina di non troppi anni fa, invitata a palazzo Spini Feroni per una delle prime colazioni che donna Wanda Ferragamo riservava alle interviste e agli incontri meno ufficiali, non amando interrompere la giornata di lavoro, trovai la consolle al primo piano, accanto alla postazione del segretario, ingombra di posta. Lanciai un’occhiata agli indirizzi: era destinata in apparenza a tutti i membri della famiglia e, sapendoli tutti più o meno “in house”, a palazzo, mi permisi di chiedere come mai si trovasse ancora lì. «La signora Ferragamo non ha ancora avuto modo di guardarla», fu la stupefacente risposta, che non ho mai dimenticato e che non ho mai saputo se corrispondesse a verità: chiederle se controllasse davvero tutta la posta del gruppo mi sembrava fuori luogo, e naturalmente lo era.