Le date e i biglietti del nuovo tour 2019 di Marco Mengoni

In attesa dell’uscita della suo ultimo disco, prevista per il 30 novembre, Marco Mengoni ha rilasciato le prime date del tour, che si tiene nei maggiori palchi italiani a primavera. L'annuncio delle date dei live è arrivato insieme alla presentazione di due nuovi singoli: Voglio e Buona vita, inseriti nel nuovo album del cantante vincitore di X Factor 3 (2009-2010). Secondo le prime date diffuse dall’artista, i concerti, targati Live Nation, partono dal PalaAlpitour di Torino il 27 aprile, per poi proseguire nel corso del mese di maggio. Qui di seguito, tutte le date dei live di primavera.