Gli errori comunicativi dietro il caso Carrefour-Fedez

Secondo gli accordi presi con la direzione del supermercato, come spiegato da Ferragni via social, gli ospiti avrebbero potuto prendere qualsiasi cosa dalle corsie, ma tanto non è bastato a lenire la rabbia del web. Che si è riversata contro i due (al punto probabilmente da spingere Fedez a una temporanea sparizione da da Instagram), ma anche contro l'azienda, presa di mira per essersi prestata all'ennesimo, discutibile, spettacolo ordito dalla coppia pià chiacchierata d'Italia.

«A CARREFOUR SAREBBE BASTATO UN MESSAGGIO DI SPIEGAZIONE»

«Difficile per un brand rinunciare all'opportunità di affiancare il proprio marchio ai nomi di Fedez e Ferragni», spiega a Letter43.it Gianluca Comin, esperto di comunicazione e docente all'università Luiss Guido Carli di Roma. «Di fronte al tam tam di esploso nel giro di poche ore sarebbe tuttavia servita una presa di posizione che in questo caso è venuta a mancare. Avrebbe di certo rassicurato i clienti». Dal punto di vista dei Ferragnez, invece, l'errore è stato ancor più marchiano: «Entrambi hanno costruito la loro vita come se fosse un'attività commerciale, mettendola a disposizione dei propri follower h24. In questo caso non sono stati però capaci di sintonizzarsi col sentire comune. Se, per esempio, si fossero lanciati del cibo addosso a casa loro, l'enfasi sarebbe stata senza dubbio inferiore».

«I FERRAGNEZ? HANNO SOTTOVALUTATO L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE»

La pensa così anche Andrea Barchiesi co-fondatore della società Reputation Science, per il quale il danno d'immagine è senza dubbio superiore per la coppia che per la catena di supermercati. «Stavolta hanno estratto il numero sbagliato dalla roulette. Ogni professione ha i suoi assi reputazionali e in questa occasione Fedez e Ferragni sono usciti dai loro. Non c'è stata indignazione per il matrimonio da favola, né per il ricevimento in stile luna park, ma l'aver messo in mezzo oggetti e ambienti della vita quotidiana è parsa una mancanza di rispetto alla sacralità dell'uomo comune». «Volevano ricreare qualcosa di goliardico», dice ancora Barchiesi a Lettera43.it, «ma hano sottovaluto l'occhio dell'osservatore». E proprio loro, che condividono ogni aspetto della vita privata, «dovrebbero sapere che a ciascuna star è concesso il suo ambito di trasgressione. Oltre il quale si rischia di finire fuori strada». Più complesso valutare la gestione della crisi per Carrefour. «È probabile che tra un mese molti si siano già dimenticati quale sia stato il supermercato della discordia. Dietro la mancata risposta alla critiche bisogna però considerare che stiamo parlando di un colosso internazionale. Per il quale ogni parola in più può trasformarsi in un ulteriore passo falso».