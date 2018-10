Fedez e il blackout su Instagram

Fedez non è più su Instagram. Anzi no. È tornato. Il black out dal social ha causato uno choc agli oltre 7 milioni di follower che seguono e venerano le gesta del signor Ferragni. L'uscita dalla piattaforma che ha dato fama, celebrità e ha assicurato alla coppia un futuro più che dignitoso potrebbe avere a che fare con la polemica che si è scatenata dopo la festa di compleanno a sorpresa del fashion rapper. Lunedì 22 ottobre Chiara Ferragni (leggi anche: Chiara Ferragni prima che diventasse Chiara Ferragni) ha organizzato per il suo 29esimo compleanno un party esclusivo - si fa per dire - nel punto vendita Carrefour di City Life, quartiere milanese di lusso dove i due hanno preso casa. I video postati con cognata in piedi sugli scaffali, ortaggi usati per lap dance, panettoni presi a calcio dagli amici del cantante e giudice di X Factor e pure mamma Chiara Ferragni abbandonata in un carrello cosparsa di finocchi e altro non sono piaciuti alla Rete. Così i due influencer e i profili della catena sono stati presi d'assalto.