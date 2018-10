Le letture politiche dei Puffi

Divennero gli Smurfen in Olanda, gli Smurfs in Inghilterra, i Puffi in Italia, i Pitufos in Spagna, gli Stroumfakia in Grecia, i Kumafu in Giappone e in Germania, per non chiamarli “i calzini”, gli Schlümpfe. Nel 1965 arrivò il loro primo film, una produzione belga. Ma la loro definitiva consacrazione internazionale avvenne nel 1981 quando la Hanna & Barbera, la più grande casa di produzione di cartoni animati televisivi americana, decise di realizzare una serie e distribuirla ovunque. Vennero trasmessi 256 episodi, tradotti in 30 lingue e tuttora in programmazione sulle televisioni di mezzo mondo. Nel 2011 i Puffi sbarcarono a Hollywood, diventando un film di animazione digitale in 3D che ha incassato nel mondo quasi 600 milioni di dollari (11 milioni di euro solo in Italia), generando anche due seguiti. Insomma minuscoli, blu, simpatici a tutti e milionari. Tuttavia anche queste innocue creature non sono state risparmiate nel corso degli anni da strumentalizzazioni politiche e il loro mondo fantasy è stato letto in chiavi interpretative sorprendenti.

IL LIBRO NERO DEI PUFFI: DA STALIN AL REICH

Le teorie più accreditate sono state raccolte da un giovane filosofo francese Antoine Buéno che ha pubblicato nel 2011, quando era ricercatore presso l'Istituto di studi politici di Parigi, il controverso saggio Le Petit Livre Bleu (“Il piccolo libro blu”), poi edito in Italia da Mimemis con il titolo Il libro nero dei Puffi . Con la visione dello scienziato politico, ma anche con una certa ironia, Buéno ha sostenuto che l’idilliaco villaggio dei puffi è in realtà un microcosmo delle perversioni politiche del XX secolo. Il saggio Grande Puffo più che un carismatico patriarca è l’incarnazione di Stalin, il suo fedele assistente Quattrocchi è il suo Trotzky. La loro società è una comunità retta su principi dittatoriali che ricalca però anche il Reich germanico, creato sulla omogeneità razziale e minacciato da un cattivo, il perfido Gargamella, che ha i tratti tipici degli stereotipi antisemiti: un truce, avido estraneo dal naso aquilino. Non per niente il suo gatto ha un temibile nome ebraico: Azraël, l’angelo della morte (in italiano è stato tradotto in un più neutro Birba). Buéno a sostegno della sua teoria citava alcuni episodo tratti dalle avventure di queste creature. In una delle loro primissime avventure disegnate da Peyo il villaggio dei Puffi viene attaccato da dei loro alter ego malvagi. I nemici sono uguali ai Puffi, ma sono ignoranti, incapaci di esprimersi, cannibali, e, guarda caso, completamente neri. Non è forse razzismo questo? In realtà Peyo non aveva visioni politiche né nascondeva un passato imbarazzante. Aveva però vissuto da giovane nel Belgio occupato dai nazisti e da adulto non ricordava piacevolmente quel periodo. Per Buéno quindi gli innocenti Puffi riflettevano solo lo spirito dei tempi, incarnando un archetipo autoritario che il disegnatore aveva sperimentato di persona.