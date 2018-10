Guida al concerto dei Tool al Firenze Rocks: date, biglietti, info

La lista di headliners del Firenze Rocks si arricchisce di un altro grosso nome. Dopo gli annunci del concerto di Ed Sheeran previsto per il 14 giugno e dell’attesissimo ritorno dei Cure fissato per il 16, ecco nella prima giornata del festival è previsto che siano i Tool che a salire sul paco della Visarno Arena il prossimo 13 giugno. Si tratta dell'unica data italiana della band originaria di Los Angeles.

DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI

Dopo il disco di debutto Undertow (1993) e i successivi Ænima (1996) Lateralus (2001) e 10,000 Days (2006) Maynard James Keenan e soci sono in procinto di lanciare il nuovo album. Le prevendite in anteprima a partire dalle ore 10 di giovedì 25 ottobre sul sito ufficiale di Firenze Rocks, o con la messa in vendita generale partirà dalle ore 11 di venerdì 26 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

IL CONCERTO ALLA VISARNO ARENA

Il palco del Firenze Roks è all'Ippodromo delle Cascine (detto anche del Visarno). Si tratta di una struttura situata a Firenze e immersa nel parco delle Cascine. Ricopre un’area di 233 mila metri quadri dei quali: 120 mila per le piste da corsa e da allenamento, 15 mila di scuderie, 12 mila per il pubblico, e il resto per attività varie. Da qui il nome di Visarno Arena in occasione dei concerti. La struttura dispone di 15 mila posti per il pubblico di cui 2 mila e 200 a sedere.