Chi è Anastasio, il rapper che ha conquistato X Factor 2018

Dalla "serenata" al calcio "popolare" di Maurizio Sarri a X-Factor 12. Anche se il singolo dedicato all'ex tecnico del Napoli era un biglietto da visita da decine di migliaia di clic, virale al punto tale che proprio Sarri in persona l'ha omaggato con una sigaretta autografata come simbolo della reciproca stima, quando Marco Anastasio è salito sul palco del talent più famoso della tivù italiana, la timidezza dei suoi 21 anni e lo sguardo incollato al pavimento, era difficile immaginarselo capace di mettere in rima rap testi tanto ispirati e arrivare dritto tra i 12 concorrenti del Live con la pettorina degli Under uomini capitanata da Mara Maionchi. «La tua esibizione è stata talmente profonda da darmi fastidio», gli ha detto la giudice regalandogli una delle cinque sedie, lasciapassare per gli Home Visit. «E quando provo fastidio nel vedere qualcuno cantare significa che ha la fiamma giusta dentro per fare bene». Un'investitura, in stile Maionchi, per un personaggio che ha già fatto breccia nel pubblico.