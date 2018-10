Le pagelle della prima serata di X Factor 2018 live

LUNA: 7. Molto, molto esaltata; disgraziatamente i mezzi li ha, quindi non resta che sopportarla pensando che ha solo 16 anni: può solo peggiorare, quanto a spocchietta. Con Ready for Abduction, di Katy Perry, via Big Fish, siamo sempre lì, per dire che Manuel va sul sicuro, su quello che le riesce meglio. Non è vero, come dicono, che sia meno aggressiva: sta maturando, è diverso.

RENZA CASTELLI: 6. Fedez prova a stanarla dai conforti cantautorali (bravo), e la cosa funziona a metà: Raggamuffin di Selah Sue è precisa, perché cantare lei sa cantare, ma le manca completamente magnetismo, è anodina (Agnelli ci vede sensualità, ma dove? Nel maquillage?)

RED BRICKS FOUNDATION: 4. Ah, quello che fa il sosia dei Verve che fa il clone dei Maneskin. Imbarazzante. «Attitudine punk che se ne frega delle regole», dice Guenzi: mentre li inquadrano luminosi del logo di una banca. Ndemm, Lodo, che tempismo. New rules, di Dua Lipa: questo sarebbe cantare? Questo gran putipù sarebbe una band? Sul personalissimo cartellino del curatore di questa rubrica, una parola, anzi, no, solo un simbolo: ?

ANASTASIO: 7 ½. Di cose da dire, da scrivere, da cantare ne ha, fluviali, torrenziali; il gioco dei testi riscritti, questa volta su C'è tempo di Ivano Fossati, è tuttavia talmente ardito, e riuscito, da nascondere eventuali magagne: per esempio, nessuno s'avvede che la voce non è granché; a suo modo è un vantaggio, indica che mezzi vocali normali o scarsi sono compensati dal coraggio e l'inventiva. Non un rapper, ma qualcosa, qualcuno da inquadrare, da identificare.

NAOMI RIVIECCIO: 8. Dalla lirica al... blues? Sì, questo dovrebbe fare. O al soul. Fedez la sforza, la spreme su Beyoncé (Love on top): fa ancora bene, se hai un bolide lo tiri al massimo, se no grippa. Lei no: quattro salti di semitono, perché questi son salti, sempre a salire, senza perdere intonazione mai. Che altro vuoi?