La scuola fantasma di San Ginesio e l'immobilismo post sisma

I soldi vengono stanziati ma la scuola non parte. Fanno solo un gran buco, per le fondamenta, poi lo lasciano lì. I ragazzi del liceo al mattino vanno nelle camere dell'ostello e le famiglie non capiscono e, siccome non capiscono, cercano un colpevole e lo trovano nel Comune che invece non c'entra niente: è cominciata la via crucis del progetto di eccellenza per le scuole, partito dal paese in ginocchio ma ancora pieno di speranza, inserito nell’ordinanza n.14 del 16.01.2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri, da realizzarsi su un’«area di proprietà pubblica immediatamente disponibile». La proposta subisce modifiche, adeguamenti, varianti, passa per le mani di commissioni e commissari, fa tappa ad Ancona, nel cui palazzo regionale gira per uffici competenti, approda a Roma a Palazzo Chigi dove con decreto n. 71 scelgono la ditta aggiudicataria dei lavori, la rispediscono a Rieti, alla conferenza permanente dei servizi dove il commissario per la ricostruzione e i rappresentanti dei dicasteri interessati - ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, ministero dell'Ambiente, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - insieme ai rappresentanti degli enti locali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni discutono di cose minime quali i colori per la tinteggiatura.

IL PARERE CONTRARIO DEL MIBACT

Sembra fatta, il papier torna a San Ginesio dove ottiene l’approvazione della variante urbanistica al Piano regolatore: posano la prima pietra, che rimane anche l'ultima. L’11 giugno il Mibact esprime parere contrario e blocca tutto in presunta incompatibilità con il dettato del D.m 07.09.1987, decisione scioccante perché nell'iter durato un anno nessuna istituzione aveva mai sollevato rilievi, favorevole lo stesso rappresentante ministeriale nella Conferenza dei servizi, tanto più che nelle tavole del piano regolatore generale del Comune non risulta cartografato alcun vincolo specifico e che, in data 15/2/17, l’ufficio tecnico del Comune aveva inviato una Pec alla Soprintendenza con una richiesta finalizzata a conoscere la presenza di eventuali prescrizioni sull’area, riscontrando il silenzio-assenso.

IL BALLETTO DEI VINCOLI BUROCRATICI

Invece la Soprintendenza si mette in mezzo, insomma comincia il balletto dei vincoli, c'erano, non c'erano. Ma è impossibile saperne di più, dato che all'incontro ad Ancona l'inviato della Soprintendenza dei Beni archeologici delle Marche non si presenta. Così la nuova amministrazione locale ipotizza lo “spacchettamento” con la costruzione entro le mura dei soli edifici riservati alla scuola dell’obbligo, la ristrutturazione del palazzo medievale che ospitava prima del terremoto i licei e spostando istituto professionale e palestra in una frazione a valle. Dove? Su quali terreni? Appartenenti a chi? Insomma non si capisce perché, di punto in bianco, per la Soprintendenza quello che era fattibile ieri non vada più bene, non si capisce come e perché un complesso da far sorgere sulle macerie di un altro complesso finirebbe per minare le sacre mura medievali dopo che le decine di enti coinvolti, in decine di incontri e di passaggi, avevano escluso ogni complicazione giudicando l'opera perfettamente compatibile e anzi l'unica soluzione sensata.