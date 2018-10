Recensione e trailer del film Halloween

1. LA BENEDIZIONE DI CARPENTER

Il produttore Jason Blum, esperto in franchise horror, ha dichiarato che non avrebbe mai sviluppato il progetto se non avesse ottenuto l'approvazione di John Carpenter. Blum e Malek Akkad, a capo della Trancas International Films che produce Halloween fin dal primo capitolo, hanno quindi scelto David Gordon Green per riportare sul grande schermo lo scontro tra Laurie e Michael.

2. LA MEDIAZIONE DI GYLLENHAAL

Jamie Lee Curtis ha sxaputo del progetto del film da Jake Gyllenhaal, che aveva collaborato con Green in Stronger - Io Sono più forte. L'interprete di Laurie Strode ha letto la sceneggiatura e ha accettato.

3. ANDI E JAMIE: DEBUTTO CON HORROR

Andi Matichak ha debuttato nel cinema proprio con Halloween esattamente come Jamie Lee Curtis nel 1978. «Andi e io interpretiamo nonna e nipote, nello stesso film, 40 anni dopo», ha detto Curtis, «ma nessuna di noi due pensava di fare l’attrice, per entrambe è stato un caso e il fatto che abbiamo iniziato tutte e due da un film horror è piuttosto interessante». In effetti Matichak, che grazie al calcio aveva vinto una borsa di studio, aveva intrapreso la carriera di modella prima di fare il suo esordio sul grande schermo.