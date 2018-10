La recensione de "Il ballo della vita" dei Maneskin

E via col tour d'assaggio a portare a spasso quella mistura caciarona alla Red Hot Chili Peppers liofilizzati, «Follow me follow me now» che ricordava tanto il «Seguimi, non ti pentirai» del glam Renato Zero nel '77: nel rimpasto del successo non si butta via niente, tutto si clona e tutto si ricicla. E siccome i quattro ci credevano, si prendevano anche il lusso di snobbare qualche critico musicale di lungo corso, che non la pigliava bene. Atteggiamenti da popstar in progress, il solito trucchetto per convincere la gente non di quello che si è, ma che si diventerà. E siccome «la gente s'innamora sempre della gente convinta», come cantava il Maestro Finardi, già metà dell'opera era compiuta. Ma, a questo punto, è logico andare a vedere cosa effettivamente ci sia in questi quattro “coatti de Roma”, il Damiano David che c'ha er fisico e piace alle signore di ogni età, la Victoria che quanto a spocchia non gli è seconda, ma lo asseconda, Ethan, il batterista spettrale, Thomas, detto er Cobra, manco fosse uno della banda della Magliana, ma ha 16 anni e suona la chitarra.

MANESKIN, EVERSIVI SOLO DI FACCIATA

I nostri coattini son di quelli che non sai mai se più ti stiano sulle scatole o ti muovano a tenerezza; li vedi atteggiarsi e capisci che quelle loro sono ariette indotte, che non avranno mai il cinismo iconico di un Mick Jagger o la follia autolesionista di Iggy Pop, che stanno anni luce lontani da quel talento: paragoni imbarazzanti anche solo da tracciare, ma è per trovare un qualche riferimento alla boria che si vorrebbe esibire, e che basterebbe poco per soffiare via, basterebbe niente a mandarle in frantumi quelle pose di vetro, quelle vanterie di vento. Bei giovani che a X Factor ringraziavano, che fanno quello che gli dicono, e mai creeranno problemi. Se si vuole, è qui che si nasconde una piccola innocente truffa: nell'alludere a modelli eversivi, davvero pericolosi, come pericoloso è il rock, salvo poi scatenare le martellate di spugna di un poppettino all'acqua pazza.

IL BALLO DELLA VITA TOGLIE I DUBBI. IN NEGATIVO

Sui social, che sono il termometro del successo, suscitano reazioni ambivalenti: non è proprio che o si amano o si odiano, non ce l'hanno quella capacità innata di dividere, di accendere, stanno più tra quelli che li osservano speranzosi e gli altri che li liquidano, li compatiscono in fama di boy band, di cover band. Ma speranzosi di cosa? Il disco d'esordio, Il ballo della vita, sembra far piazza pulita dei dubbi, delle perplessità. In negativo. Qui c'è tanta insostenibile leggerezza del credersi. Perché non basta rifarsi a un repertorio di rock più o meno classico, più o meno ortodosso per essere credibili; non basta inventarsi la solfa della Musa Marlena, onninvadente, manco fosse una sorta di improbabile Suzy Creamcheese zappiana; e non basta salterellare tra i sottogeneri salvo poi ricascare nei trucchetti da classifica, li vedremo tra un attimo. Sarà che il suono si deve a Fabrizio Ferraguzzo, che, oltre al ruolo di direttore musicale di X Factor, e di produttore per Sony, sotto la cui egida esce il lavoro, è solito confezionare i dischi di Fedez, Alessandra Amoroso (leggi anche: la recensione di IO) Giusy Ferreri. Per dare un'idea.