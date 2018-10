Manuale per imparare l'inglese secondo gli youtuber Matt e Bise

È nato così Mamma ci siamo persi a New York (DeA Planeta Libri, 224 pagine, 15,90 euro), diario di un viaggio negli Stati Uniti fatto con l'aiuto di mamma Bise, uno dei loro personaggi, che di tanto in tanto fa capolino per spiegare le regole grammaticali. Il libro sarà accompagnato dalla mini serie tivù Come sopravvivere a New York in onda dal 22 ottobre su Super!. «È stata un'avventura per provare a cavarcela con l'inglese di base che avevamo», hanno raccontato i due youtuber a Lettera43.it . «Visto che giriamo tanto il mondo abbiamo deciso di creare un piccolo manuale facile all'uso per imparare l'inglese e cavarsela».

DOMANDA. Matt e Bise, dopo le lezioni al college parlate un po' meglio inglese?

RISPOSTA. Sicuramente è stata un'esperienza che ci ha aiutato a capire le diverse modalità scolastiche che ci sono in America. È stato bello andare a studiare all'estero. Potessimo tornare indietro a quando eravamo più giovani sicuramente lo faremmo.

Tre consigli veloci per imparare l'inglese in fretta?

Il primo è aver voglia di intraprendere la conoscenza di una nuova lingua, perché se lo si fa solo perché si deve si finisce per non imparare. Poi viaggiare, andare in un posto dove la lingua madre inglese è protagonista della tua giornata. Infine non circondarsi di amici italiani quando si è all'estero.



Senza voler fare spoiler, qual è la cosa più buffa che vi è capitata e quale la situazione che vi ha messo più in difficoltà.

È stata sempre una situazione diversa dalla nostra quotidianità. Abbiamo visitato New York e altre località. La cosa più buffa è il nostro approccio iniziale con l'inglese. Ecco perché ci siamo fatti dare una mano da mamma Bise per imparare l'inglese.



Una cosa che rimane un po' fuori dai circuiti turistici standard ma che chi va a New York dovrebbe assolutamente vedere?

Tutte le zone periferiche che vengono sottovalutate. La gente va a Brooklyn, Manhattan, Times Square, ma non si spinge mai fuori dal centro. Il nostro college si trovava in periferia, in una zona completamente diversa. Vedere il Queens con le sue casette basse in stile americano è interessante, e se si è un po' temerari ci si può addentrare anche nel Bronx, verso sera.



Il libro è seguito anche da una mini serie tivù in onda su Super! dal 22 ottobre. Si chiama Come sopravvivere a New York. Ecco, voi come siete riusciti a sopravvivere?

Un po' con gli aiuti di mamma Bise che ogni giorno ci dava degli spunti per cavarcela. Si tratta di un'iniziativa parallela al libro, mini-clip di pochi minuti in onda tutti i giorni.