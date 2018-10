Lanciato il nuovo sito "Arte UBI Banca" per la valorizzazione del patrimonio artistico

IL PATRIMONIO ARTISTICO

La collezione della Banca comprende affreschi trecenteschi e quattrocenteschi e sculture di alta epoca, dipinti del Rinascimento bresciano e bergamasco (Moretto, Savoldo, Romanino, Previtali), del Seicento e del Settecento lombardo, romano e napoletano (Legnanino, Vanvitelli, Caracciolo, Preti, Solimena, Giordano), oltre a carte e tele delle diverse scuole e movimenti dell’Ottocento (Inganni, Fattori, Lega). La sezione più cospicua della collezione comprende opere del XX-XXI secolo che documentano l’evoluzione dell’arte italiana e internazionale, da Umberto Boccioni a Alighiero Boetti, da Anish Kapoor a Yan Pei Ming, da Rudolf Stingel a Wolfgang Tillmans e Olafur Eliasson. Fanno inoltre parte del patrimonio artistico della Banca gli edifici dove le raccolte hanno sede (realizzati tra gli altri da Giuseppe Piermarini, Marcello Piacentini, Gio Ponti, Luigi Caccia Dominioni e Vittorio Gregotti), i loro apparati decorativi e gli archivi storici, tra cui l’Archivio storico del Monte di Pietà di Milano, l’archivio storico della Banca Popolare di Bergamo e di Banca Etruria.

L'ACCOUNT INSTAGRAM

Parallelamente al sito, è stato lanciato anche il canale Instagram @arteubibanca, concepito e organizzato per rendere particolarmente “vicino”, quasi “vivo”, il mondo dell’arte di UBI Banca. Questo offre la possibilità̀ di effettuare, post dopo post, una sorta di visita virtuale delle opere, favorendo la conoscenza e l’approfondimento della collezione, anche attraverso contenuti educational. Racconta e valorizza, grazie a foto, video e “stories” (queste ultime visibili, come prevede Instagram, solo per 24 ore), la varietà̀ dei progetti della Banca in ambito artistico, potenziandone le opportunità̀ di condivisione. @arteubibanca è un canale contemporaneo, utile per avvicinare un target di pubblico giovane ma anche per coinvolgere esperti e appassionati, particolarmente sensibili alle iniziative in ambito culturale.

UBI Banca è attualmente impegnata nel riordino del proprio patrimonio artistico per accrescerne la fruibilità e le occasioni di contatto con la società. Il lancio di arte.ubibanca.com e del canale Instagram si inserisce in questo percorso. Un impegno che nasce dalla consapevolezza dell’arte quale veicolo di storia e conoscenza, strumento di inclusione e di stimolo alla creatività per le giovani generazioni.