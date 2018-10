Il nuovo Portobello vuole imitare l'originale ma lo tradisce

E allora si capisce che “quella” televisione era un'altra cosa e non per sfizio retorico: questione di feeling, di tempi dosati, di volumi, di cultura: Tortora ne aveva da vendere. Altra televisione e altra società: perché nell'epoca del terrorismo e della risacca democratica, dei contraccolpi di un consumismo già avanzato, quella società conservava però spazi, margini di partecipazione, era ancora capace di entusiasmi vitalistici, di stupori gestibili anche in senso televisivo. Ma oggi, nell'epoca dei divismo espanso, pescare il mattocchio semianalfabeta, per diretta ammissione, che pretende di raddrizzare la torre di Pisa, monumento imperituro «che pende che pende e che mai non va giù», non può suscitare la stessa indignazione divertita dell'allucinato che 30 anni va voleva spianare il Turchino per la nebbia. Difatti nessuno si scompone, nessuno telefona, debbono incaricare Conticini, che è pisano, di qualche innocua polemica che si spegne come un petardo nella notte lattiginosa.

UN MEGAVARIETÀ CHE SFOCIA IN UN NONSENSE PURO

Poi, certo, il programma non può rinunciare ai toni edificanti, ai trasalimenti falso puritani, al gioco di quelli che ascoltano gli appelli e provvedono, se no non viene giù Portobello, viene giù la narrazione televisiva italiana col suo bestiario di brava gente. Carlo Verdone, che rifà ancora il vecchio rocchettaro di Maledetto il giorno che ti ho incontrato, non trova il disco della colonna sonora di un suo film giovanile e subito uno, un romano, gliela offre, gliela regala. Lo sforzo del ricalco anche reazionario è totale, spietato: ci sono i bimbi bersaglieri del '77 che tornano oggi, tristi, grassi, pelati e c'è il bambino ornitologo, «che è un esperto di uccelli», spiega la pleonastica Clerici, che pare uscito da una pubblicità delle merendine e al pappagallo dice: parla, io sono un tuo simile. Come se la missione di Portobello 2018 fosse riesumare un'Italia fondamentalmente demenziale ma genuina, ingenua, strappalacrime, di vecchi che ballano, di penne nere che si emozionano, di poveretti dal profondo Sud che, come Ciccio Ingrassia in Amarcord, cercano una donna. Per dire gente innocua, un po' da martiri di Belfiore, rassicurante nell'orgia carognesca attuale. Solo che si arriva al nonsense puro, nonché al miscuglione di roba che non c'entra niente, un megavarietà a matrioska, fatto di altri varietà: I migliori anni, Anima mia, Alle falde del Kilimangiaro, ovviamente La prova del cuoco, Carramba che sorpresa, Quark (o Voyager), insomma tutti i programmi che da Portobello presero vita, in un estenuante viaggio a ritroso nel tempo. Non manca Novantesimo minuto, a un certo punto dal diario Vitt gualcito in mano alla Clerici spunta fuori in carne e ossa il Gianni Rivera, ma perché chiamano sempre lui e Sandrino Mazzola mai?

NON CI RESTA CHE YOUTUBE

Ma se porti un poveretto con il basco e l'organetto, che a 30 anni ascolta Nicola di Bari e strabuzza gli occhi davanti alla centralinista stangona, che non può avere, non fai più una retrologica carrambata, ma una carognata: ci vuole davvero un bello stomaco, alla Clerici, a chiedergli «ma tu ti sei mai innamorato», un cinismo che non è quello, paraculo ma elegante, rispettoso, perfino umano di Tortora. Il Meridione premoderno, caricaturale quasi sparito del tutto già ai tempi del primo Portobello. Ma in Rai se lo chiedono, se lo pongono il problema di questa agghiacciante sfilata di alieni, di uomini soli, rotolati fuori dalla macchina del tempo, nel tempo dei social? Il sorprendente diventa improbabile, il commovente, stucchevole; il nazionalpopolare, kitsch. Dove eravamo rimasti? Ma no, era meglio rimanere là, dove tutto si spezzò nelle lacrime tremanti del conduttore già malato, non più lui. Cari ragazzi, io ho sbagliato, noi non ci ricreavamo così. Era tutto uguale eppure di uguale non c'è niente. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi suggestioni, valle a scovare su Youtube.