Bocelli primo nella classifica degli album più venduti in Inghilterra

Un riconoscimento internazionale che arriva a poco più di un mese dal 60/o compleanno di Andrea, icona globale da 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, esibizioni davanti a pontefici, famiglie reali e presidenti di Stato. Artista internazionale con una stella sulla Walk of Fame, un concerto a Central Park davanti a 75 mila persone, chiamato alle inaugurazioni di Olimpiadi e Mondiali di calcio, invitato a scrivere un editoriale per il Time e dare il via alle operazioni borsistiche di tutto il mondo al Nasdaq, Bocelli annovera innumerevoli riconoscimenti ricevuti nella sua eccezionale carriera.