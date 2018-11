Le pagelle della seconda serata di X Factor 2018 live

SI CONFERMANO SHEROL, BOWLAND, NAOMI E ANASTASIO

LUNA: 7. Materiale adatto per le illusioni: montatella com'è, la stanno costruendo come popstar. «Rappa come un mitra, canta come un usignolo», dice Agnelli che si crede Bundini Brown, quello di «vola come una farfalla, pungi come un'ape». Luna non è Muhammad Ali ma le qualità le ha. Solo che 'sti mash up, stasera God is a woman/I do (Ariana Grande/Cardi B), 'sto rappare finto Bronx, comincia veramente a maciullare i maroni, scassare i cabasisi e rompere le balle: sotto il mashup, che c'è?

LEO GASSMAN: 7. Su Next to me (Imagine Dragons) tira fuori al meglio questa voce più nera che bianca, sporcata d'intensità: anche in modo ingenuo, ma da giovane molto intelligente, che impara presto. Piace a Mara, che, ed è sintomatico, gli affida qualcosa che neanche lei sa cosa sia, ma quello che conta è che la Maionchi lo covi come pulcino, perché quelli che lei cova, di solito, vanno sempre molto, molto avanti.

SEVESO CASINO PALACE: 3. Già gli danno quella roba insulsa di Amore e Capoeira (Giusy Ferreri), mettici pure che hanno il tutor più insulso, e che la versione che ne traggono è più insulsa dell'originale: che resta da dire? Che il loro passaggio, scandaloso, si deve a follia o a quelle che eufemisticamente definiamo logiche interne.

NAOMI RIVIECCIO: 8/9. Migliora sempre: pazzesca su Never enough (ost The Greatest Showman). Varrà la pena di seguire X Factor fino in fondo, diciamolo subito, per scoprire chi fra lei e Sherol la spunta, perché qui c'è davvero la rivalità più appassionante forse di tutta la storia di questo talent.

RED BRICKS FOUNDATION: 5/6. Scusate, ma non ci aveva già smarronato abbastanza, l'anno scorso, il Damiano desnudo? Anche loro hanno la sventura di un Lodo nel destino, ma insomma sono rockband che di rock ha poco e niente: non il peccato, non il pericolo, non la disperazione; in compenso il cantante rachitico urla, urla perché è meglio di cantare. Sulla demenziale Thoiry remix (Achille Lauro feat. Gemitaiz) gli va bene, superano le perplessità, come dice Fedez, e convincono pure; al ballottaggio, contro Emanuelone, perplimono come prima più di prima e sballottano.