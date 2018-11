Affinità e divergenze tra Domenica In e Domenica Live

Il 28 ottobre, ancora una volta e forse più di altre volte, Domenica In e Domenica Live hanno dimostrato di essere più simili a due fratellastri che non a due gemelli: hanno lo stesso padre, ma madri diverse. Da Mara c’era la storia di Desirée Mariottini e un talk con parterre piuttosto inconsueto (anche Francesco Facchinetti, che pare pronto per una sua variante del Regime del Terrore), Alessandro Gassmann, Nino D’Angelo e Lino Banfi, Paolo Ruffini con gli attori dello spettacolo Up & Down (e Raoul Bova in collegamento), oltre a Carlotta Mantovan. Da Barbara volti noti che hanno raccontato di contatti con l’aldilà e di aver visto defunti e assistito a fenomeni paranormali, Marco Carta che ha fatto coming out, l’affaire Daniela Del Secco, accuse d’insensibilità testosteronica ad Alex Belli da ex moglie ed ex fidanzata, Edoardo Bennato e Iva Zanicchi.