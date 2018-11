Estratto di "Allegre apocalissi", racconto sul futuro che ci attende

Automobili, ma anche bus, metro, camion che si guidano da soli. Semafori intelligenti e frigoriferi che ordinano la spesa. Test genetici consegnati via email e droni per il trasporto delle persone e non solo della pizza. Verdure e frutta prodotte senza terra. Internet delle cose (IoT) e industria 4.0. A proposito: il 63% degli alunni iscritti alla scuola primaria da grande farà un lavoro che oggi non c’è. Machine learning e reti neurali, robot e big data annunciano che la fantascienza è prossima a diventare realtà. Nel giro di pochi anni si prevede che l’intelligenza artificiale non avrà più bisogno dell’assistenza umana. Nel 2022 non ci sarà lavoro manuale e faticoso che, secondo Elon Musk il padre di Tesla, Space X e Hiperloop (28 minuti da San Francisco a Los Angeles e 24 da Roma a Milano), non potrà non essere fatto da macchine. Da robot e in fabbriche automatizzate, che consentiranno di aumentare enormemente la produttività, riducendo però in modo altrettanto consistente il lavoro umano.

TORNANO GLI OPPOSITORI A TUTTO: NO TAV, NO TRIV, NO VAX E NO TAP

Un mondo senza lavoro o con sempre meno lavoro fisico è una prospettiva realistica e non troppo lontana. Vagamente terrorizzante. Remota e vicina nello stesso tempo. Il futuro, che sta prendendo rapidamente forma, offre infatti un forte sapore retrò. Dove il lavoro non c’è e la mobilità sociale s’è fermata, come fossimo ritornati all’Ancient Regime. Ma tornano anche i luddisti, gli oppositori a tutto: è il “no 2.0” (no global e no tax, no Tav e no triv, no vax e no Tap). Resuscita anche il marxismo e pure fascismo e nazismo ridanno segni di vita. Ma non è semplice passato che si ripropone, perché la lotta di classe si riaccende all’interno delle grandi company del web, mentre il nuovo Quarto Stato digitale avanza stringendo in pugno uno smartphone. È il platform capitalism o capitalismo parassitario incarnato dai biker di Foodora e dai “turchi meccanici” di Amazon. Nondimeno se fake news e post-truth ci riportano ai tempi dei regimi totalitari, del Miniculpop, talent show e reality tivù attualizzano i circenses romani.

TRAGUARDI VICINI: LA COLONIZZAZIONE DI MARTE E I 120 ANNI DI VITA

Si prospetta come prossimo l’avvio della colonizzazione di Marte e vicino il traguardo dei 120 anni di vita. Mentre i “transumanisti” annunciano la prossima comparsa di un nuovo tipo umano “aumentato” dalle tecnologie esponenziali. Intanto, però, furoreggia un “ritorno al futuro” che non è solo folklore, revival merceologico, vintage. Rimpianto del telefono a gettoni e dei dischi di vinile. Ma soprattutto furore che accende un ampio fronte di “arrabbiati”: sovranisti e suprematisti, secessionisti e fondamentalisti, odiatori seriali e hater di giornata. Un inatteso risorgimento di antiche e irriducibili identità territoriali, razziali, religiose, culturali. Talvolta comico, come la contesa per la paternità del tiramisù che contrappone le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma quasi sempre avverse e spesso “armate” contro ogni trasformazione e innovazione. La narrazione si è capovolta: non arrivano più i nostri, ma i “cattivi”. Che ora, attraverso il web e i social network, reclamano punizioni e pene esemplari, anche corporali, perfino capitali.