I consigli di Zerbi e Maiochi per chi vuole realizzare i propri sogni

Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Lo diceva Giampiero Boniperti ed è diventato motto della Juventus, il club con più scudetti in Italia, e nel tempo ce ne siamo convinti un po' tutti. Vincere è l'unica cosa che conta, essere i numeri uno, perché il secondo è il primo degli sconfitti e poi giù a scalare. E invece non è così. Ci si può costruire una vita ricca di soddisfazioni ed essere felici anche se non si è dei numeri uno. Rudy Zerbi, giudice di Tú sí que vales, e Mara Maionchi, impegnata con i live di X Factor il giovedì alle 21:15, con il format di Billboard Italia in onda su Sky Uno e prossimamente al tavolo di Italia's Got Talent, l'hanno fatto. Hanno ottenuto successo nel loro mestiere pur ritenendosi loro stessi dei “somari”, e hanno deciso di raccontare le loro storie in un libro dal titolo Se non sbagli non sai che ti perdi. 13 consigli per chi non vuole smettere di sognare (Longanesi, 190 pagine, 16 euro). «Per anni ho rifiutato proposte per scrivere libri», racconta Rudy Zerbi a Lettera43.it, «perché non mi interessava fare qualcosa di autoreferenziale, poi ci hanno chiesto un libro non su di noi ma per gli altri e con Mara, con cui condividiamo 20 anni di amicizia e carriere simili, ci piaceva l'idea di poter essere utili a qualcuno».