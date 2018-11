Trailer e recensione di "Millennium - Quello che non uccide"

La saga di Millennium è ormai da più di un decennio al centro dell’attenzione dei produttori cinematografici e alla regia si sono susseguiti Niels Arden Oplev, Daniel Alfredson e David Fincher per la versione statunitense, rivelatasi un mezzo insuccesso. A occuparsi di ridare nuova linfa alla storia è questa volta Fede Alvarez che sfrutta l'immagine di un'eroina matura e sempre più segnata dalla vita per delineare un personaggio maggiormente orientato verso l'azione rispetto al passato e privo di quella profondità intellettuale che l’aveva resa un simbolo del femminismo. Il personaggio assume in Quello che non uccide quasi delle caratteristiche da vigilante, trasformandosi in un'eroina alle prese con pericolose missioni che la mettono a prova fisicamente e psicologicamente e questo cambiamento più orientato alla spettacolarità mette purtroppo inevitabilmente in secondo piano l'interiorità che aveva contraddistinto in passato la creatura di Larsson.

L'EROINA NON LOTTA PIÙ CONTRO LA SOCIETÀ MASCHILISTA

L'introduzione del personaggio di Camilla, non solo visivamente in opposizione con l'hacker, enfatizza questa scelta stilistica e riduce la villain a una presenza priva di sfumature, destino riservato anche a Blomkvist e a Erika Berger, ruolo affidato a Vicki Krieps, che nel film appare ringiovanita e alle prese con una relazione extraconiugale. Le sequenze d'azione riescono comunque a risultare coinvolgenti, in particolare grazie alla performance della camaleontica Claire Foy, mentre l'approccio visivo si allontana radicalmente dai colori e dallo stile di Fincher, confezionando così un action movie in cui risulta piuttosto difficile riconoscere, tra combattimenti e inseguimenti in macchina, il personaggio che lottava contro una società maschilista e le cicatrici lasciate nell'anima dalle violenze subite.

UN'OPERA A METÀ, FORSE POCO CORAGGIOSA

Millennium - Quello che non uccide perde l'occasione di proporre un'eroina tridimensionale e realistica nelle sue debolezze, preferendo una versione dal maggior impatto visivo e in grado di intrattenere il pubblico, non per forza conoscitore e fan della saga di Larsson. Alvarez firma così un'opera riuscita a metà, forse poco coraggiosa, ma confezionata con attenzione.