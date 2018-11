Il senso di Elisa Isoardi per le citazioni su Instagram

#VELODICEBEATRICE

L'inutile crociata social contro gli immeritevoli del red carpet

La "first lady" Isoardi, le corteggiatrici De Lellis e Valli, Al Bano. Vip che non avrebbero le "competenze" per sfilare alla Mostra del cinema di Venezia. Ma per una cosa così frivola serve il cv?