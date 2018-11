Simonelli spiega il successo di Striscia la Notizia

DOMANDA. E invece, che cosa è successo?

RISPOSTA. È successo che Striscia si è ritagliata tre, quattro funzioni che davvero gli altri tigì, quelli istituzionali, non avevano.

Anche per una formula più sciolta, più svincolata dagli obblighi informativi...

Chi la critica, dice: ah, Striscia fa il populismo, fa inchieste populiste. In realtà, quei servizi sono frecce importanti all'arco, gli altri non li fanno oppure arrivano in ritardo.

E infatti non è raro vedere i telegiornali “ufficiali” riprendere o rincorrere le false goliardate di Ricci & co.

Altra cosa importante, la satira come dimensione precisa, punto di riferimento. Gli altri hanno personaggi che fanno satira, Striscia è luogo deputato della satira. Ne esce una combinazione unica, approccio informativo e sberleffo, e spesso le valenze si mescolano con risultati potentissimi.

Alla satira nessun format rinuncia, di per sé è un genere anche usurato. Come mai loro riescono a tenerlo su in quel modo accattivante anche quando vanno giù duri?

Perché sono furbi, abili, si rendono simpatici ma calibrano tutto in modo estremamente preciso. Con gli inviati, che hanno introdotto una figura nuova: pittoresca, ma con delle cose da dire; con gli animali, che portano quel valore aggiunto affettivo, fortemente empatico; con le veline, che mescolano sensualità e morbidezza: piacciono ai bambini, restano sempre un passo indietro rispetto al baratro della volgarità, alle spirali del pessimo gusto.

Queste veline sono riuscite a spuntarla anche contro il femminismo ossessivo, come mai?

In realtà, loro hanno esasperato i loro bersagli: quando il femminismo muove un'accusa, tira in ballo il velinismo, ma loro si sono sempre difesi bene, non hanno mai perso le staffe, e hanno buon gioco nel ribattere: ma guardatevi in casa, ma vedete un po' le vostre copertine, le vostre immagini. E gli altri, regolarmente, debbono abbozzare, perché di santi non ce n'è.

Di santi no, di carogne tante...

Però diciamolo, c'è anche gente che si merita il temporale; spesso si tratta di cialtroni belli e buoni, che infatti non sanno come rispondere, che fuggono, si negano, oppure inveiscono.